‘10 yıl içinde toplantıya ışınlanarak gideceksiniz’

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, artırılmış sanal gerçeklik ürünlerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, The Information'a verdiği röportajda, geleceğin enformasyon platformunun sanal gerçeklik olacağını ve bu kapsamda artırılmış sanal gerçekliğe yatırım yapmanın mantıklı olduğuna inandığını söyledi. Sanal gerçekliğe geçişin dünya için de iyi olacağının, karbon salımının ciddi oranda azalabileceğinin altını çizen Zuckerberg, "10 sene içinde toplantılara 'ışınlanarak' gideceksiniz" diye konuştu.