ABD’li bilim insanlarından kıyamet önlemi!

Yıllardır filmlere konu olan kıyamet senaryoları, artık daha çok konuşulur oldu. İlerleyen teknolojiyle beraber Dünya üzerinde bulunan canlıların tamamen yok olma tehlikesine karşı önlemler alınmaya başlarken, bilim insanları bu doğrultuda birçok girişimde bulunmaya devam ediyor.
ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Norveç'te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposu'ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu.
"AY'A 6,7 MİLYON SPERM YOLLANSIN"
Farklı milletlerden bilim insanları, uzaya insan gönderme çalışmasının ardından, 6,7 milyon türün sperm örneklerinin Ay'a götürüp orada saklama önerisi geldi.
Amerikan medyası, IFL Science'a dayandırdığı haberinde, Ay'da böyle bir yapı inşa edip 6,7 milyon türün spermlerini Ay'a taşınması için doğal uyduya 250 uçuş gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı.
Önerinin amacının insanlığı yok olmaktan korumak olduğunu aktaran ABD medyası önerilerin Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Havacılık ve Uzay Konferansı'nda sunulduğunu ifade etti.
"DÜNYA'DAN ÇOK DAHA GÜVENLİ"
Ay'da lav tüpü adı verilen kanal oluşumlarının, radyasyon ve meteor gibi tehlikelere karşı oldukça korunaklı olacağını söyleyen bilim insanlarına göre düşük sıcaklık da doğal bir koruma ortamı sağlıyor.
Ay'ın, sperm türlerinin saklanması için Dünya'nın herhangi bir yerinden çok daha elverişli olacağını söyleyen bilim insanlarının bu önerisi, geniş çevrelerce heyecanla karşılandı.