ABD’li bilim insanlarından kıyamet önlemi!

Yıllardır filmlere konu olan kıyamet senaryoları, artık daha çok konuşulur oldu. İlerleyen teknolojiyle beraber Dünya üzerinde bulunan canlıların tamamen yok olma tehlikesine karşı önlemler alınmaya başlarken, bilim insanları bu doğrultuda birçok girişimde bulunmaya devam ediyor.

ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Norveç'te bulunan ve bitkilerin yok olmasını engellemek için inşa edilen Kıyamet Deposu'ndan çok daha kapsamlı ve karmaşık yeni bir koruma yöntemi önerisinde bulundu.