Almanya'da skandal! Sağlık görevlisi yumrukladı, polis izledi

POLİSLER İZLEDİ

8 Kasım 2020'de yaşanan olaya ilişkin videoda, o sırada orada bulunan ve söz konusu şiddeti gören iki polis memuru ise yaşananlara sadece seyirci kalıyor.

2015'te Suriye'den kaçarak Almanya'ya sığınan 32 yaşındaki Amar H'nin avukatlığını üstlenen Adnan Aykaç, gazeteye yaptığı açıklamada, videoda açıkça görülen olayın işkenceye yakın olmasına rağmen önemsizmiş gibi gösterilmesini bir "skandal" olarak nitelendirdi.

Amar H'nin sedyeye bağlı olduğuna dikkati çeken Aykaç, olaydan bir gün sonra sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve hukukun olayı aydınlatması gerektiğini ifade etti.