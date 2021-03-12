Almanya’da soygunu sosisli sandviç çözdü

EV SAHİBİNİN SOSİSLİSİNİ YEDİ

Fransa'da başka bir suçtan dolayı gözaltına alınan adamın DNA'sı Alman polisinin elindeki örnekle uyuşunca yıllardır bekleyen dosya da kapanmış oldu.

Schwelm kenti polis yetkilileri yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı olan hırsızın girdiği evde ev sahibine ait sosisi ısırdığını ve olay yerinde bıraktığını açıkladı.