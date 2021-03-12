Almanya’da soygunu sosisli sandviç çözdü

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Schwelm kasabasında 9 yıl önce gerçekleştirilen soygunda suçlu olay yerinde bırakılan yarım bırakılmış sosisli sandviçte bulunan DNA örneği tarafından ortaya çıktı. Sandviçten alınan DNA örneğinin, Fransa'da başka bir olay sırasında gözaltına alınan şüphelinin DNA'sıyla eşleştiği bildirildi. Alman polisi 9 yıllık bir hırsızlık vakasının zanlının ısırıp yemeden bıraktığı bir sosisten elde edilen DNA sayesinde çözüldüğünü açıkladı.
EV SAHİBİNİN SOSİSLİSİNİ YEDİ
Fransa'da başka bir suçtan dolayı gözaltına alınan adamın DNA'sı Alman polisinin elindeki örnekle uyuşunca yıllardır bekleyen dosya da kapanmış oldu.
Schwelm kenti polis yetkilileri yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki bir Arnavutluk vatandaşı olan hırsızın girdiği evde ev sahibine ait sosisi ısırdığını ve olay yerinde bıraktığını açıkladı.
İADESİ YAPILMAYACAK
Olay Mart 2012'de gerçekleşmişti. Polise göre ilk başta eşleşme bulamadıkları sandviçin içindeki sosisten alınan DNA örneği yıllar sonra uluslararası veritabanında karşılarına çıkınca suçlu yakalanmış oldu.