Amerikan NBC televizyonundan skandal! Terör örgütü PKK/YPJ propagandası...

HABERDE ÖRGÜTÜ ÖVEN KİTAPTAN DA BAHSEDİLDİ

Haberde örgüt üyesi kadınların gösterdikleri "mücadele" aktarılırken, New York Times yazarı Gayle Tzemach Lemmon'ın kaleme aldığı "The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage and Justice (Kobani'nin Kızları: Bir İsyan, Cesaret ve Adalet Hikâyesi)" adlı kitaptan da bahsedildi. Hatırlanacağı üzere; ABD Dışişleri Eski Bakanı Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton'ın kurduğu "Hidden Light Production" adlı prodüksiyon şirketi, Gayle Tzemach Lemmon'ın yazdığı kitabın TV program haklarını satın almıştı. Böylelikle kitabın ilerleyen yıllarda filminin ya da belgeselinin çekilmesinin önü açılmış olundu.