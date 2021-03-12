Amerikan NBC televizyonundan skandal! Terör örgütü PKK/YPJ propagandası...

HABERİ YAPAN GAZETECİDEN İKİ SKANDAL PAYLAŞIM

Deneyimli muhabir Mitchell, yaptığı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

"Dünya Kadınlar Günü'nde, Kobani'de DAEŞ ile savaşıp onları mağlup eden ve hala vatanlarını korumak için savaşan Suriyeli Kürt kadın milislerin kadın komutanı ile röportaj yapacağız. Olağanüstü bir cesaret hikayesi."

Haberin TV'de yayınlanmasının ardından bu görüntüleri alıntılayarak bir açıklama daha yapan NBC muhabiri, "Bu kadınların yaptıkları şaşırtıcı: Korkusuzca DAEŞ'i ele geçirdiler ve vatanlarını kurtardılar. ABD Özel Kuvvetleri ve Amerikalı komutanlardan övgü topladılar" ifadelerini kullandı.

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