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tatbikat yapacak

, 10 bin askerin katılacağı tatbikat düzenleyecek. Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 15 Mart'ta tatbikat düzenleneceği bildirildi. Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 10 bin asker görev yapacak.

AA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 14:15 ABONE OL
Azerbaycan ordusu tatbikat yapacak

Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılacağı tatbikat düzenleyecek. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 15 Mart'ta tatbikat düzenleneceği bildirildi.

10 BİN ASKER KATILACAK

Dağlık arazilerde yapılacak tatbikatta, 10 bin asker görev yapacak. Tatbikatta ayrıca 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alacak.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verileceği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.

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Azerbaycan ordusu tatbikat yapacak
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