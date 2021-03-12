Biden'ın açıklaması korkuttu! Koronavirüsten ölenlerin sayısı...

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin kapanmaya gitmesinin 1. yılında ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yaptı. Salgının, insanların hayatında birçok şeyi değiştirdiğini ve herkesin bir şeyler kaybettiğini dile getiren Biden, isim vermeden Donald Trump yönetimine de yüklenerek, "1 yıl önce bugün, pandemi nedeniyle her şey durdu. Virüs sessizlikle karşılandı ve günler, haftalar, aylar boyunca inkar nedeniyle kontrolsüz biçimde yayıldı. Bu durum da daha çok ölüme, enfeksiyona, strese, yalnızlığa yol açtı. 2019'daki fotoğraf ve videolar, başka bir çağda çekilmiş gibi." dedi.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI SAVAŞTA ÖLENLERDEN FAZLA

Biden, ABD'de şu anda koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 527 bin 726'yı bulduğuna işaret ederek, "Bu rakam, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı ve 11 Eylül saldırılarındaki can kayıplarından daha fazla." ifadesini kullandı.