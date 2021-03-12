Brezilya’da hasta köpek kendi başına veterinere gitti

Sıra dışı olay, Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Ceará eyaletinin Juazeiro do Norte şehrinde meydana geldi. Şehir merkezinde bulunan bir veteriner kliniğinde bulunanlar, yaralı bir köpeğin neredeyse bilinçli bir şekilde kendilerine başvurmaları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

ADETA BİLEREK YARDIM İSTEDİ

Klinikte köpeklerini muayene ettirmek için sıra bekleyenler, kapıdan içeri topallayan bir sokak köpeğinin girdiğini fark etti.