Brezilya’da hasta köpek kendi başına veterinere gitti

Sıra dışı olay, Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Ceará eyaletinin Juazeiro do Norte şehrinde meydana geldi. Şehir merkezinde bulunan bir veteriner kliniğinde bulunanlar, yaralı bir köpeğin neredeyse bilinçli bir şekilde kendilerine başvurmaları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
ADETA BİLEREK YARDIM İSTEDİ
Klinikte köpeklerini muayene ettirmek için sıra bekleyenler, kapıdan içeri topallayan bir sokak köpeğinin girdiğini fark etti.
ADETA BİLEREK YARDIM İSTEDİ
İçeri girdikten sonra doğrudan veteriner hekime yönelen köpek, adeta yardım istedi. Köpeğin yaralı olduğundan şüphelen veteriner hekim, hayvanı muayeneye aldı.
Brezilya'da kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi | Video
İlk olarak köpeğin patisinde büyük bir kitle tespit eden veteriner hekim, ayrıntılı inceleme sonucunda genital bölgesinde de kanserli bir tümör olduğunu tespit etti. Köpeğin kemoterapi tedavisi uygulandı.
KEMOTERAPİ TEDAVİSİ UYGULANDI
Yerel medyaya köpeğin durumuyla ilgili açıklama yapan veteriner Dayse Silva, köpeğin iyi durumda olduğunu belirterek, "Artık kanaması yok ve acı içinde olduğuna dair herhangi bir belirtisi yok.