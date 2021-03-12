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’da hasta köpek kendi başına veterinere gitti

’nın Juazeiro do Norte kentindeki bir veteriner kliniğinin kameraları, izleyenleri oldukça duygulandıran anlar kaydetti. Klinikte veteriner tarafından muayene edilmek için sıra bekleyenlerin arasına katılan bir sokak köpeği, adeta yardım göreceğini biliyormuşçasına kapıdan içeri girdi. Genital bölgesinde kanserli bir tümör olduğu tespit edilen köpek, veteriner tarafından tedavi altına alındı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
DHA
Giriş Tarihi: 12.3.2021 16:46 Son Güncelleme: 12.3.2021 17:06 ABONE OL
Brezilya’da hasta köpek kendi başına veterinere gitti

Sıra dışı olay, Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Ceará eyaletinin Juazeiro do Norte şehrinde meydana geldi. Şehir merkezinde bulunan bir veteriner kliniğinde bulunanlar, yaralı bir köpeğin neredeyse bilinçli bir şekilde kendilerine başvurmaları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

ADETA BİLEREK YARDIM İSTEDİ

Klinikte köpeklerini muayene ettirmek için sıra bekleyenler, kapıdan içeri topallayan bir sokak köpeğinin girdiğini fark etti.

ADETA BİLEREK YARDIM İSTEDİ

İçeri girdikten sonra doğrudan veteriner hekime yönelen köpek, adeta yardım istedi. Köpeğin yaralı olduğundan şüphelen veteriner hekim, hayvanı muayeneye aldı.

Brezilya'da kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi | Video

İlk olarak köpeğin patisinde büyük bir kitle tespit eden veteriner hekim, ayrıntılı inceleme sonucunda genital bölgesinde de kanserli bir tümör olduğunu tespit etti. Köpeğin kemoterapi tedavisi uygulandı.

KEMOTERAPİ TEDAVİSİ UYGULANDI

Yerel medyaya köpeğin durumuyla ilgili açıklama yapan veteriner Dayse Silva, köpeğin iyi durumda olduğunu belirterek, "Artık kanaması yok ve acı içinde olduğuna dair herhangi bir belirtisi yok.

İlk kemoterapi seansına iyi tepki verdi" ifadelerini kullandı. Ayrıca iyileşme sürecince olan köpeğin Silva'nın ailesiyle kaldığı ve günlük tedavisi için Silva ile birlikte kliniğe gittiği belirtildi.

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Brezilya’da hasta köpek kendi başına veterinere gitti
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