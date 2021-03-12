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’de yeni trend heykeli

Giriş Tarihi: 12.3.2021 ABONE OL
Çin’de yeni trend Trump heykeli
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın heykeli, Çin'deki online alışveriş sitesi 'Taobao'da popüler hale geldi. Trump kampanyasının ünlü sloganı olan "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" sloganına atıfta bulunarak, heykelin "Şirketinizi yeniden harika yapın" sloganı taşıdığı belirtildi. Seramikten olan Trump heykeli, Çin tapınaklarında bulunan Buda heykellerine çok benzer bir yapıda oyuldu. Heykelin satıcısı, çoğu kişinin heykeli eğlenmek için aldığını belirtti. Bir alıcı ise, "Heykelin bana şunu hatırlatmasını istiyorum: Trump gibi olma..." dedi.
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Çin’de yeni trend Trump heykeli
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