İtalyan büyükelçiden Türkiye vurgusu: Doğu Akdeniz’de önemi büyük

Doğu Akdeniz'de devam eden gerilimde geri adım atmayı reddederek meşru faaliyetlerine devam eden Türkiye, uluslararası ölçekteki desteğini giderek artırıyor. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi gazetecilerin, Türkiye-İtalya ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere dair yönelttiği soruları çevrim içi düzenlenen toplantıda yanıtladı.
Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen East-Med Gaz Forumuna ilişkin bir soru üzerine Gaiani, Forumu, "Akdeniz'de enerji kaynakları geliştirmekle ilgilenen ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmenin bir yolu olarak gördüklerini" söyledi.
"TÜRKİYE OLMADAN DOĞU AKDENİZ'DE ÇÖZÜM OLMAZ"
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin içinde olmadığı bir çözümün sürdürülebilir olmayacağına vurgu yapan Gaiani, "Bu kaynakların sorunlara çözüm bulmak için ülkeleri bir araya getirecek bir unsur olmasını umuyoruz. En uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, bu bölgenin bir parçası olduğuna güçlü şekilde inanıyoruz. Türkiye'nin adil katılımı olmadan bu bölgede sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE LİBYA'DAKİ ÇÖZÜM SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR" VURGUSU
Gaiani ayrıca, bölgede ciddi bir güç haline gelen Türkiye'nin Libya ile olan ilişkilerine de değindi. Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizen Gaiani, şu ifadeleri kullandı:
"İtalya ile oldukça yakın çalışan Türk hükümetinin de bu çözüme çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Bence bu çok önemli adım, olumlu bir eğilim getirecek ve (Libya'daki) askeri mevcudiyetle ilgili meseleler giderek çözülecektir. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ülkenin istikrarı için, Libya meselelerine ilişkin İtalya ve Türkiye arasındaki çok yakın diyaloğu sürdüreceğiz."
Gaiani, Libya'nın sadece ekonomik açıdan değil, bölgenin güvenliği için terörizmi, göç akışını kontrol etme konusunda da önemli bir ortak olduğuna ve konuya ilişkin Berlin sürecine desteğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin katkısıyla birlikte BM himayesinde başlayan süreci de desteklemeye devam edeceğiz." dedi.