İtalyan büyükelçiden Türkiye vurgusu: Doğu Akdeniz’de önemi büyük

"TÜRKİYE LİBYA'DAKİ ÇÖZÜM SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR" VURGUSU

Gaiani ayrıca, bölgede ciddi bir güç haline gelen Türkiye'nin Libya ile olan ilişkilerine de değindi. Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunun altını çizen Gaiani, şu ifadeleri kullandı:

"İtalya ile oldukça yakın çalışan Türk hükümetinin de bu çözüme çok olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. Bence bu çok önemli adım, olumlu bir eğilim getirecek ve (Libya'daki) askeri mevcudiyetle ilgili meseleler giderek çözülecektir. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ülkenin istikrarı için, Libya meselelerine ilişkin İtalya ve Türkiye arasındaki çok yakın diyaloğu sürdüreceğiz."