Japonya’dan deprem teşekkürü

Japonya, 10 yıl önce yaklaşık 19 bin kişinin hayatını kaybettiği 9 büyüklüğündeki deprem sonrası yardıma koşan Türkiye'ye teşekkür etti. Gazeteye ilan veren Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, ilanda, "11 Mart 2011'de Büyük Doğu Japonya Depremi'nde yanımızda olduğunuz için teşekkürler Türkiye! 10 yıl geçse de biz unutmadık. 'Dost kara günde belli olur' atasözünde ifade edildiği üzere, Türkiye Japonya'nın gerçek dostudur" ifadelerini kullandı. Kurtarma ekibinin depremzedelere hediye ettiği Türk bayrağının hâlâ saklandığı kaydedilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen teşekkür mektupları da paylaşıldı. İlanda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti, afet bölgesine, 32 kişilik arama ve kurtarma ekibini iş araçlarının da dahil olduğu ekipmanlarla birlikte göndermiştir. Bu ekip yaklaşık üç hafta boyunca büyük özveriyle faaliyet göstermiş, yurtdışından gelen kurtarma ekipleri arasında en uzun süreyle çalışan ekip olmuş ve afet bölgesinde yaşayanlar onlara son derece minnettar kalmışlardır. Ayrıca Türkiye, bölgeye insani yardım malzemeleri göndermiş ve yaklaşık 200 bin ABD Doları bağışta bulunmuştur."