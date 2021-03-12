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tarih vererek duyurdu! Dev Dünya'ya yaklaşıyor

'dan korkutan bir açıklama geldi. , 2021 yılında gözlemlenecek en büyük asteroidin Dünya'ya yaklaştığını açıkladı. Tarih verilerek yapılan açıklamada, ' Dünya'ya çarpacak mı?'sorusuna yanıt verildi.

Giriş Tarihi: 12.3.2021 10:30 Son Güncelleme: 12.3.2021 10:42 ABONE OL
NASA tarih vererek duyurdu! Dev asteroid Dünya'ya yaklaşıyor

2021'in en büyük göktaşı Dünya'ya sadece birkaç gün uzaklıkta. NASA, 2001 FO32 adı verilen asteroitin 21 Mart'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. NASA'dan yapılan açıklamaya göre göktaşı Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçecek.

DÜNYA'YA ÇARPMA RİSKİ VAR MI?

NASA göktaşının Dünya'ya çarpma riskinin bulunmadığını söyledi. NASA, 2001 FO32'ın 20 yıl önce keşfedildiğini ve o tarihten beri düzenli olarak izlendiğini belirtti.

Dev asteroitin 440-680 metre genişliğinde ve en az 1 kilometre çapında olduğu ve saatte 124 bin kilometre hızla hareket ettiği ifade edildi. 2 milyon kilometre uzak gibi gelebilir ancak Dünya'ya en yakın gezegen Venüs ve iki gezegen arasında 38 milyon kilometre bulunuyor.

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NASA tarih vererek duyurdu! Dev asteroid Dünya'ya yaklaşıyor
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