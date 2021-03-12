Suriye’de PKK/YPG’ye karşı üçlü set

Türkiye, Rusya ve Katar dışişleri bakanları, Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarının altını çizerek terör örgütü PKK ile onun Suriye kolu olan YPG'nin de bulunduğu örgütlere geçit verilmeyeceğini kaydetti. Türkiye- Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapılan ortak yazılı açıklamada "Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele" vurgusu dikkat çekti. Açıklamada, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılıklarını vurgulamışlardır" denildi. Üç ülkenin dışişleri bakanlarının Suriye ihtilafı ile ihtilafa kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına katkı sağlayacak iş birliği yollarını ele almak amacıyla Doha'da bir araya geldiği bildirilen açıklamada, BM Şartı uyarınca, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına olan bağlılık vurgulandı. Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine dair kanaatler belirtildi. Bakanların sığınmacıların ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini kolaylaştırma ihtiyacını vurguladığı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer uzman uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla ortak çabalara devam etmeye hazır olunduğu kaydedildi. Suriye'de anayasa reformu için Anayasa Komitesi'nin sürdürülebilir ve etkili çalışmasını sağlamak için de BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in çabaları ile Suriyeli taraflar ve Komite üyeleriyle sürekli iletişim yoluyla Komite'nin çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik tutumlar teyit edildi. Ülkedeki insani durum ile pandemiye dikkat çekilerek yardım çağrısı yapıldı.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini belirterek, Suriye halkının yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldığını söyledi. Guterres, "Yüzbinlerce Suriyeli öldü, milyonlarcası yerinden edildi. Sayısı bilinmeyen çok sayıda kişi tutuklu, işkence görüyor, kayıp ve yoksulluk içinde yaşıyor" dedi. UNICEF ise, 10. yılını dolduran savaşta yaklaşık 12 bin çocuğun öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Çocukların yüzde 90'ı ise yardıma muhtaç.