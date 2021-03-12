Türkiye’den ABD’ye terörist Sasunyan tepkisi

Türkiye'nin şehit Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın salıverilmesine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Los Angeles County Yüksek Mahkemesi, şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz" denildi. Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan, 28 Ocak 1982 tarihinde, Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından uğradığı suikast sonucu şehit edilmişti.