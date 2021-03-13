10. yılında Suriye'deki iç savaşın bilançosu ağır oldu! Savaşı simgesi Aylan Bebek

Orta doğudaki en büyük sınır komşumuz Suriye'deki iç savaş 10 yıl geride kaldı. Dünya yaşanan insanlık dışı uygulamalara sessiz kalırken, Türkiye ilk günden itibaren mazlumların anında yer alarak her türlü insani desteği verdi, bölgeyi terör odaklarından temizledi.
Başta Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'a giden Suriyelilere Avrupa kapıları açmadı. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeliye kucak açtı. Rejim güçleri 217 kimyasal silah kullandı. Rejim, insanlık suçu işlerken dünya buna da sessiz kaldı. BM'ye göre, 13,4 milyon kişi yaşamak için insani yardıma muhtaç. World Vision isimli bir sivil toplum kuruluşuna göre, 10 yıllık iç savaşın maliyeti 1,2 trilyon dolardan fazla. Suriye'de, 10 yıl boyunca 1300'den fazla okul ve hastane saldırıya uğradı. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışanlardan 18 binden fazla Suriyeli'nin çoğu boğuldu ya da kayboldu.
ÇADIR KENTTEN SICAK YUVAYA KAVUŞTULAR
Savaş mağdurlarına, iç savaşın başladığı günden itibaren Türkiye yardım elini uzattı. AFAD, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum örgütleri çadır, soba, yatak, gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerini savaş mağduru sivillere düzenli olarak ulaştırdı, ulaştırmaya da devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD öncülüğünde 12 STK, 2020 martta 'Bir aradayız İdlib'in yanındayız' projesini başlattı. Proje kapsamında 52 bin briket ev yaptırılacak. Şu ana kadar 27 bin 665 ev yapıldı, çadırlarda kalan eski huzurlu günlerini ve evlerini özleyen siviller Türkiye'nin yaptırdığı biriket evlerde mutlu bir şekilde yaşıyor.
SAVAŞIN KAYBEDENİ ÇOCUKLAR OLDU
İç savaş ve siyasi krizin kaybedeni ise çocuklar oldu. Suriye'de savaş nedeniyle evlerini ailelerini kaybeden çocukların Türkiye'nin şefkat eli sayesinde yüzü gülüyor. Yardım TIRları ile gelen oyuncaklar, giyecekler ve yiyeceklerle mutlu olan çocuklar Türk stklarının yaptırdığı okullarda savaşın gölgesinde eğitim almaya devam ediyor. Öte yandan savaştan kaçıp umut yolculuğunda hayatını kaybeden bebekler ve çocuklar da hafızalara kazındı. İdlib'in kuzeyindeki kampta kalan çocukların yalın ayak yürümeye çalışması, verdikleri mücadeleyi gözler önüne seriyor. Kamplarda yaşam mücadelesi veren çocukların çoğu kendi memleketini görmedi bile. Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklerin ailesinin hayali kalıcı barışın sağlanması ve yeniden kendi vatan topraklarına kavuşmak... Türkiye güvenli bölge olan İdlib'te adeta yeniden yaşam alanı kurdu. Yaptırılan okullar, rahmet köyleri ile çocuklara eğitim veriliyor.
EN FAZLA ÇOCUK ÖLÜMÜ 2018'DE GERÇEKLEŞTİ
Birleşmiş Milletler (BM)çocuklara yardım fonu (UNICEF) Suriye'de 10 yıldır devam eden savaşta yaklaşık 12 bin çocuğun öldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Aralarında 7 yaşında olanların da bulunduğu 5 bin 700'den fazla çocuk çatışmalarda kullanıldı. Suriye'de Rejim saldırıları nedeniyle çocuk ölümlerinde en kanlı yıl 2018 oldu, sadece geçen yıl bin 106 çocuk saldırılarda hayatını kaybetti. Bunlardan 434'ü çevreye saçılmış patlamış mühimmatlar yüzünden öldü. BM raporlarına çocuk ölümleri açısından 'en ölümcül yıl' olarak geçen 2018 Suriye'deki çocuk ölümlerinde en yüksek yıl oldu. Birçok çocuk evinden ayrıldığı sırada yolda ölürken, yüzlercesi de yetim ve öksüz kaldı. 2014-2017 yıllarında Suriye'de 2 bin 500 çocuk öldü, bini aşkını engelli kalırken, yüzlercesi de ağır yaralandı. Suriye'de Mart 2011'den bu yana en az 29 bin 296 çocuk çatışan taraflarca öldürüldü, birçoğu da yaralandı ya da sakat kaldı. Rejim ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, bu çocukların 22 bin 853'ünü öldürdü.
SAVAŞIN SİMGESİ ÇOCUĞU: AYLAN BEBEK
Bitmek bilmeyen iç savaşın kaybedeni çocuklar ve kadınlar oldu. Bu ailelerden birisi Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te 3 yaşındaki Aylan Kurdi, ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktıkları yolda Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybetmişti. Aylan bebeğin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedeninin görüntüleri, Suriye'deki savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koymuş, uluslararası toplumun da mülteci sorununa dikkatini çekmişti. Ama bu olaydan sonra yine dünya üç maymunu oynamaya devem etti. Yaşanan insanlık suçuna göz yuman dünya ölen bebeklere dul kalan kadınlara karşı sessizliğini koruyor.
Türkiye'nin sınırı açması ile Avrupa'ya geçme hayali kuran göçmenler Yunanistan tarafından kanlı bir şekilde durduruldu.
DÜNYA FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ TÜRKİYE YARDIM ETMİŞTİ
Türkiye, bu kez yıllardır Suriye'de savaşın orta yerinde, bacaklarına yerleştirdikleri teneke kutularla yerlerde yürümek için sürünen baba-kız'a umut oldu. Uluslararası platformda dolaşıma giren bir videoda baba ve kızının dramına şahit olan Türk Kızılay'ın girişimleri Türkiye devreye girdi. 8 yaşındaki Maya Meri ve babası Muhammet Meri (34), özel uçakla Türkiye'ye getirildi. 4 ay boyunca sürdürülen yoğun tedavilerin ardından babasının bacaklarına konserve kutularından bacak yaptığı Maya ve 34 yıladır tek bir adım atamamış olan babası artık yürüyor.
KEFE AİLESİNE KAVUŞTU
Kefe Hüseyin 14 yaşında, iki yıldır ailesini bulma yolunda savaşın ortasında yaptığı cesur mücadele ile görenleri şaşkına çeviren küçük bir kızdı. 2016'nın ilk aylarında evine terör örgütü DAEŞ tarafından bomba atıldı. İki kardeşiyle birlikte anne ve babasının vücudunun büyük bölümü yandı. Ağır yaralanan aile Türk yetkililer tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. 4 kişilik aile tedaviye alındı. İşte 14 yaşındaki Kefe'nin ailesinden kopması ve tam iki yıl sürecek kavuşma mücadelesi de o gün başladı. Olayın olduğu yıl 9 yaşında olan Kefe tam 750 gün ailesini aralıksız aradı. AFAD görevlisinin girişimleri sonucu ailesini buldu ve kavuştu.
Düzensiz göçmene tabelalı destek
Son dakika: Aylan bebeğin cansız bedeni göçmen dramının sembolü olmuştu! Organizatörler yakalandı...
TÜRKİYE DÖRT OPERASYON DÜZENLEDİ
Türkiye bölgeye hem insani yardım hem huzur götürdü, hem de binlerce teröristi temizledi. Türkiye Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu engellemek için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı,Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonları ile başarılı bir şekilde bölgeye terörden arındırdı.