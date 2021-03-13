10. yılında Suriye'deki iç savaşın bilançosu ağır oldu! Savaşı simgesi Aylan Bebek

ÇADIR KENTTEN SICAK YUVAYA KAVUŞTULAR

Savaş mağdurlarına, iç savaşın başladığı günden itibaren Türkiye yardım elini uzattı. AFAD, Türk Kızılay ve diğer sivil toplum örgütleri çadır, soba, yatak, gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaç malzemelerini savaş mağduru sivillere düzenli olarak ulaştırdı, ulaştırmaya da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda AFAD öncülüğünde 12 STK, 2020 martta 'Bir aradayız İdlib'in yanındayız' projesini başlattı. Proje kapsamında 52 bin briket ev yaptırılacak. Şu ana kadar 27 bin 665 ev yapıldı, çadırlarda kalan eski huzurlu günlerini ve evlerini özleyen siviller Türkiye'nin yaptırdığı biriket evlerde mutlu bir şekilde yaşıyor.