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’de akılalmaz çatışma! Sürücü polisi vurdu

’nin eyaletinde polis memuruyla şüpheli bir aracın sürücüsü arasında çıkan çatışma, kameralara yansıdı. ABD basınından gelen haberlere göre polisler, şüpheli olduğu ihbarıyla bir aracı durdurdu. Şüpheli sürücüyü gözaltına almak isteyen polisle sürücü arasında arbede yaşandı. Kadın sürücü, kendisini etkisiz hale getirmek için elektroşok tabancasına başvuran polis memurunu etkisiz hale getirmek için polise ateş açtı. Olay yerinden kaçmaya çalışan kadın sürücü, daha sonrasında geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 16:58 ABONE OL
ABD’de akılalmaz çatışma! Sürücü polisi vurdu

ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durduğu sırada araçtaki siyahi kadın tarafından kurşunların hedefi oldu. O anlar polis kamerasına yansıdı.

POLİSE ATEŞ AÇTI

ABD'nin Tennessee eyaletinde Metro Nashville polisi, şüpheli bir aracı durdurdu.

Polisler ile şüpheli aracın sürücüsü Nika Nicole Holbert arasında tartışma yaşandı. Holbert'in sözlerine öfkelenen polis elektro şok tabancı ile Holbert'i vurdu. Olay esnasında şüpheli aracın sürücüsü Holbert polislerden Josh Baker'e aracındaki silahı ile ateş açtı.

Film senaryosunu aratmayan olay polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'de polis ile şüpheli arasındaki çatışma kamerada | Video

KAÇARKEN KAZA GEÇİRDİ

Görüntülerde yaralanan polis Baker'ın yere yığıldığı görülüyor. Polis ekiplerinden kaçmayı başaran şüpheli Holbert ise olay yerinden uzaklaştığı sırada trafik kazası geçirdi.

Siyahi kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Holbert'in kullandığı silahı olay yerinden kaçtığı sırada attığı ifade edildi.Yetkililer, polis memuru Josh Baker'in hastanede tedavi altında olduğu ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

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ABD’de akılalmaz çatışma! Sürücü polisi vurdu
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