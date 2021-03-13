ABD’de George Floyd davasında rekor tazminat!

"TAZMİNAT KARARI GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİYOR"

Floyd'un aile avukatı Ben Crump kararla ilgili, "George Floyd'un dünya çapında milyonlarca insanın şahit olduğu korkunç ölümü, adalet ve değişim için derin ve yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir." ifadesini kullandı.