ABD’de yaşlı kadına ‘sarılma’ reçetesi yazıldı

Dünyayı etkisi altına alan ve etkisini bir yıldır sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca kişi, sevdiklerinden ayrı kalmaya devam ediyor. Sosyal mesafe ve izolasyon nedeniyle yalnızlaşan ve sevdiklerine ulaşamayan milyonlar, zor anlar yaşıyor.
"TORUNUNA SARILABİLİRSİN" REÇETESİ
Zorlu geçmeye devam eden pandemi sürecinde ABD'de yaşanan bir olay, izleyenleri oldukça duygulandırdı. New York kentinde pandemi nedeniyle neredeyse bir yıldır akrabalarına sarılmayan ve iki doz koronavirüs aşısı almasına rağmen sarılmaktan çekinen 81 yaşındaki Evelyn Shaw isimli yaşlı kadına doktoru, 'torununa sarılma' reçetesi yazdı.
ABD'de doktordan yaşlı hastasına 'Torununa sarılabilirsin' reçetesi
DUYGUSAL ANLAR KAYDEDİLDİ
Evelyn'ın kızı SiriusXM radyo sunucusu Jessica Shaw sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reçetenin fotoğrafını paylaşarak "Annemin doktoru, torununa sarılması için ona bir reçete yazdı" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan reçetede "Torununa sarılabilirsin" yazdığı görüldü. Jessica ayrıca, annesinin sarılma görüntülerini paylaşarak, "Bir yıldır ilk sarılması. Bunu mümkün kılan tüm bilim insanlarına ve doktorlara teşekkür ederiz" dedi.