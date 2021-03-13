ABD’li profesörün ırkçı sözleri tepki çekti

"DAHA AŞAĞI OLANLAR HEP SİYAHLAR OLUYOR"

Sellers'ın video toplantı sırasında siyahi öğrencilerin başarı performansı hakkında, "Ve biliyor musunuz, bunu söylemekten nefret ediyorum, her sömestr daha aşağı olanlarımın çoğunun Siyahlar olduğu endişesi yaşıyorum. Neredeyse her dönem oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de bir profesörün siyahi öğrencilere yönelik ırkçı söylemlerine tepki yağdı

PROFESÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Hukuk fakültesi dekanı Bill Treanor yaptığı açıklamada fakültenin iki üyesinin siyahi öğrencilerin değerlendirilmesiyle ilgili kınanması gereken ifadeler içeren bir konuşmaya girmesinden dehşete kapıldığını söyledi. Üniversite konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında, Sellers'ın ırkçı düşüncelerinin söyleme dönüştüğünü gördüklerini ve ırkçı yaklaşım nedeniyle işine son verildiğini belirtti.