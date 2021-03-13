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'da peş peşe saldırılar: 14 ölü

’dan bir gün içinde iki yeni saldırı haberi geldi. Ülkenin Helat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken militanları, Kunduz’da düzenlediği silahlı saldırıda 6 askerinin ölümüne sebep oldu.

AA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 13:12 Son Güncelleme: 13.3.2021 13:20 ABONE OL
Afganistan'da peş peşe saldırılar: 14 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Herat'ın Genç bölgesindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

BOMBALI SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin yaralandığını ifade eden Katali, patlamanın şiddetiyle bölgedeki birçok evin hasar gördüğünü belirtti.

Herat Devlet Hastanesi, saldırıda yaralananlardan 6'sının durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, Taliban'ı sorumlu tuttu.

SİLAHLI SALDIRININ SORUMLUSU TALİBAN

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda da 6 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Kunduz İl Şura Vekili Abdul Ahad Turyal Kakar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Han Abad ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Kakar, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin yaralandığını belirtti. Vekil Kakar, saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 2 militanın yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan ülkede yıllardır devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan ve Taliban müzakere heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da barış görüşmelerinin ikinci aşamasına devam ediyor.

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Afganistan'da peş peşe saldırılar: 14 ölü
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