Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yunanistan’da panik yarattı

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan ve ülkenin ilk ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin üçüncü güç ünitesinin temeli, geçtiğimiz gün gerçekleşen büyük bir törenle atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de video konferans yöntemiyle katıldığı görkemli tören, Türkiye'nin hızla küresel bir enerji gücü olma yolunda ilerlediğini de dünyaya duyurdu.
NÜKLEER SANTRAL YUNAN'I ALARMA GEÇİRDİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te enerji üretmeye başlayacak olan nükleer santral, Türkiye'nin küresel gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya medyasında oldukça ses getiren törenin ardından Yunanistan alarma geçti.
Başta Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetleri olmak üzere çıkar çatışması yaşadığı her konuda Türkiye'ye engel olma girişimlerinde bulunan ve gerilimi tırmandıracak açıklamalara imza atan Yunan hükümeti, bu kez de nükleer santral endişesini dile getirdi. Türkiye ile ilgili yaptığı tartışmalı açıklamalarıyla gündem olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bölgede yeni bir Çernobil faciası yaratabileceğini söyledi.
"TÜRKİYE GÜVENLİK TEHDİDİ YARATIYOR"
Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre Dendias, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile üç hafta önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin konuştu.
Yaptığı konuşmada bu projenin, Türkiye'ye yakın ülkeler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyleyen Dendias, Atina yönetiminin bu girişime şüpheyle yaklaştığını belirtti. Kathimerini, projenin Rusya'nın en büyük yabancı yatırımı olduğunu vurguladığı haberde Türkiye'nin nükleer tesis hakkında bilgi paylaşmaya yanaşmadığı ifadelerine de yer verdi.
"TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ OLACAK" ENDİŞESİ
Atina'nın yıllardır Türkiye'nin "şüpheli" girişimlerini yakından takip ettiğine yer veren gazete, Yunan istihbarat teşkilatı raporlarında Türkiye'nin nükleer reaktörler yaratarak, hem gerekli teknolojik bilgi birikimini hem de nükleer silahların geliştirilmesinde kullanılabilecek malzemelere erişim elde ettiği bilgisinin yer aldığını söyledi.
İsmi açıklanmayan üst düzey yetkililerin, "Türkiye, nükleer mühendisleri eğitiyor ve bu girişimleri doğrultusunda hem sivil hem de askeri kullanım için tasarlanmış fisil madde ve ekipman gibi kaynaklara erişmek istiyor." dediğini aktaran gazete, yayınladığı bu analizle ülkeyi saran panik havasını da adeta gözler önüne seriyor.Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’dan hadsiz Türkiye çıkışı!