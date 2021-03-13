Akkuyu Nükleer Güç Santrali Yunanistan’da panik yarattı

Başta Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetleri olmak üzere çıkar çatışması yaşadığı her konuda Türkiye'ye engel olma girişimlerinde bulunan ve gerilimi tırmandıracak açıklamalara imza atan Yunan hükümeti, bu kez de nükleer santral endişesini dile getirdi. Türkiye ile ilgili yaptığı tartışmalı açıklamalarıyla gündem olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bölgede yeni bir Çernobil faciası yaratabileceğini söyledi.