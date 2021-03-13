Alman polisi sütyenine sakladığı paralara el koydu!

TOPLAMDA 36 BİN EUROSUNDAN OLDU

Federal polis yaptığı açıklamada, "Paranın 23 bin 400 eurosu sütyene dikili halde ele geçirilmiştir. Şaşkınlık içinde gerçekleştirilen aramada kadın yolcuya ait geriye kalan 13 bin euro nakit para el bagajından çıktı. Toplam 36 bin euroya el konularak gümrüğe teslim edildi" denildi. Federal polis, nakit beyan edilememesi, üçüncü bir ülkeye giriş ve çıkışlarda 10 bin euronun üzerindeki gümrüğe bildirilmeyen her türlü nakit paraya, el konulmasının genel bir kural olduğunu ifade etti.