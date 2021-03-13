Almanya’dan şok eden Mert Çokluk kararı! Cinayeti kapalı oturumda görüşüp intihar dediler

Lise öğrenimini Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tamamlayarak kazandığı ODTÜ'ye giden ve okulunu başarıyla bitiren Mert Çokluk, daha sonra Almanya'nın Nürnberg şehrinde Master yapmaya başladı. Geçtiğimiz 2019 yılında Nürnberg Erlangen şehrinin tren istasyonunda cansız bedeni bulunan ve işkence sonucu öldüğü söylenen Mert Çokluk'un davasında Bayvera Eyalet Meclisi skandal bir karara imza attı. Çokluk ailesinin avukatının alınmadığı son duruşma sonrasında raporları da yayınlamayan Eyalet Meclisi, Çokluk'un intihar sonucu öldüğüne karar verdi.
AİLESİ KARARI ÖĞRENİNCE YIKILDI
Bavyera Eyaletinin aldığı şaşkınlık verici kararı duyan Orhangazi ilçesinde yaşayan ailesini bir kez daha yaraladı. Orhangazi'de çiftçilik yapan ve oğlunun Almanya'da cinayete kurban gittiğini ifade eden Mert Çokluk'un babası Bekir Çokluk Bavyera Eyalet Meclisi'nin verdiği karara tepki göstererek, "Oğlum 5 Ekim 2019'da masterını bitirmek üzereyken, tren istasyonunda cansız bedeni bulundu. Trenin önüne geçip intihar ettiğini söylediler bize. Oysa cenazemizi otopsi yaptırmadan gönderdiler" dedi.
"İŞKENCE İZLERİ VAR"
Oğlu Mert Çokluk'un yapı ve karakter itibari ile kesinlikle intihar edecek bir çocuk olmadığının altını çizen acılı baba, "Oğlumun cenazesi üzerinde çok insanlık dışı işkence izleri vardı. Örneğin ayak tırnaklarının biri sökülmüş. Omuzlarının üzerinden şiş batırılmış. Darbeli matkapla işkence yapmışlar. Kesinlikle intihar edecek bir çocuk değildi" diyerek göz yaşlarını tutamadı.
ÖLÜM SAATLERİ TUTMADI
Almaya'dan ölümle ilgili yapılan açıklamanın, Mert Çokluk'un trenin önüne atlayarak intihar ettiği şeklinde olduğunu ifade eden Baba Bekir Çokluk, "Trenin önüne geçip intihar ettiğini söylediler bize. Orada masterını tamamlayıp Hollanda'ya doktorasını yapmak için geçecekti. Hazmedemediler. Bırakmak istemediler. Zaten bize sabah 07:30'da trenin önüne atladı dediler. Oysa ön otopsi raporunda ölüm saati 03.30 olarak görünüyor" dedi.
ALMANYA BOŞ DOSYA GÖNDERDİ
İstanbul'dan çok iyi bir avukat tuttuklarını belirten Bekir Çokluk, avukatımız Alman Emniyetinden dosyayı talep etti. Boş dosya verdiler. Görgü tanığı var dediler. Ne görgü tanığı, ne ismi ne de ifadesi yok. Hepsi uydurmaca. Hiçbir sonuca ulaşamadık. Dış işleri bakanlığımız Alman içişleri bakanlığından olayın aydınlatılması için aydınlatıcı raporlar istedi, hiçbir rapor vermediler" dedi.