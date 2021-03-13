Almanya’dan şok eden Mert Çokluk kararı! Cinayeti kapalı oturumda görüşüp intihar dediler

"İŞKENCE İZLERİ VAR"



Oğlu Mert Çokluk'un yapı ve karakter itibari ile kesinlikle intihar edecek bir çocuk olmadığının altını çizen acılı baba, "Oğlumun cenazesi üzerinde çok insanlık dışı işkence izleri vardı. Örneğin ayak tırnaklarının biri sökülmüş. Omuzlarının üzerinden şiş batırılmış. Darbeli matkapla işkence yapmışlar. Kesinlikle intihar edecek bir çocuk değildi" diyerek göz yaşlarını tutamadı.

ÖLÜM SAATLERİ TUTMADI



Almaya'dan ölümle ilgili yapılan açıklamanın, Mert Çokluk'un trenin önüne atlayarak intihar ettiği şeklinde olduğunu ifade eden Baba Bekir Çokluk, "Trenin önüne geçip intihar ettiğini söylediler bize. Orada masterını tamamlayıp Hollanda'ya doktorasını yapmak için geçecekti. Hazmedemediler. Bırakmak istemediler. Zaten bize sabah 07:30'da trenin önüne atladı dediler. Oysa ön otopsi raporunda ölüm saati 03.30 olarak görünüyor" dedi.