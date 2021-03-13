Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Belçikalılardan kabulünün 100. yılına özel İstiklal Marşı jesti

Belçikalılardan kabulünün 100. yılına özel jesti

’da Türkçe dersi alan vatandaşlardan, ’nın kabulünün 100. yılına özel bir paylaşım geldi. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenleyen Belçika vatandaşları, marşı Türkçe okudukları videoyla beğeni kazandı.

AA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 10:28 Son Güncelleme: 13.3.2021 10:45 ABONE OL
Belçikalılardan kabulünün 100. yılına özel İstiklal Marşı jesti

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı ve "İstiklal Marşı Yılı" vesilesiyle internet üzerinden "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği düzenledi.

VİDEO BEĞENİ TOPLADI

Etkinliğe Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy'un yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Belçika'da yaşayan Türkler katıldı.

Anma programında Belçika'da yaşayan ve Türkçe dersi alan bazı Belçikalıların İstiklal Marşı'nı okuduğu video gösterildi.

Türkçe dersi alan Belçikalılar İstiklal Marşı'nı okudu | Video

Quaregnon kentinde Türkçe öğretmenliği yapan Nicolas di Marco ve Türkiye ile bağı olan veya Türkiye sevgisi bulunan 9 öğrencisinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumaları katılımcılar tarafından beğeniyle karşılandı.

Büyükelçiliğin programında ayrıca Brüksel Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğince Türk öğrenciler arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında küçükler ve büyükler kategorisinde finale kalan öğrencilerin isimleri de açıklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belçikalılardan kabulünün 100. yılına özel İstiklal Marşı jesti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA