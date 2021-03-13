DSÖ'den korkutan koronavirüs aşısı açıklaması! "İnsanlar ölmeye devam edecek"

Koronavirüs aşılama süreci ile ilgili son dakika haberi... Dünya genelinde bazı ülkelerde korona virüsle mücadele kapsamında devam eden aşılama uygulaması, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca aşısının uygulandığı kişilerde kan pıhtısı görülmesi üzerine sekteye uğramış ve şu ana kadar 10 ülke aşının uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Endişe verici gelişme, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) toplantısında ele alındı.

Bazı ülkelerin, AstraZeneca aşından iki doz alan bazı kişilerde kan pıhtılaşması görüldüğü yönündeki raporlara dayanarak aşının kullanımını askıya aldığını belirten Ghebreyesus, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA), aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olduğuna dair henüz bir gösterge olmadığını açıkladı. EMA'nın aşı hakkında araştırmalar sürerken kullanımına devam edilebileceğini söylediğini de belirtmek önemli" ifadelerini kullandı.