Gürültü önleyici kulaklık takıyorlar

Bilim insanları, Amerikan yeşil ağaç kurbağası dişilerinin, potansiyel erkeklerin çiftleşme çağrılarını duyabilmek için akciğerini kullanarak bir nevi gürültü önleyici kulaklık taktığı sonucuna vardı. Birçok erkek kurbağa çiftleşme hedefine ulaşabilmek için tek bir yerde toplanıp eş adaylarına sesli sinyal gönderiyor. Current Biology dergisinde 4 Mart'ta yayımlanan çalışmaya göre, Amerikan yeşil ağaç kurbağası türündeki dişiler akciğerlerini şişirerek, kulak zarının çevresel gürültüye duyarlılığını belirli bir frekans aralığında azaltıyor ve bu yöntem kendi türlerindeki erkeklerden gelen çağrıları duyabilmeleri için dış sesin sıfırlanmasını sağlıyor. Independent Türkçe