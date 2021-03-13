İtalyan elçi: Türkiye’siz çözüm mümkün değil

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin adil katılımı olmadan sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamayacağını belirtti. Bölgeden çıkarılan gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen East-Med Gaz Forumu'na ilişkin soru üzerine Gaiani, forumu, "Akdeniz'de enerji kaynakları geliştirmekle ilgilenen ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmenin bir yolu olarak gördüklerini" söyledi. Gaiani, "En uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin, bölgenin bir parçası olduğuna güçlü şekilde inanıyoruz. Türkiye'nin adil katılımı olmadan bu bölgede sürdürülebilir bir çözüme ulaşılamayacağını düşünüyorum" dedi.