Koronavirüs salgını: İngiltere ve İtalya'da vaka ve vefat sayıları açıklandı

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İngiltere'de son 24 saatlik bilanço açıklandı.

İNGİLTERE'DE 5 BİN 534 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 534 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 253 bin 820'ye ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 121 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 125 bin 464 oldu.