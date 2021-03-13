Koronavirüs salgını: İngiltere ve İtalya'da vaka ve vefat sayıları açıklandı

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İngiltere'de son 24 saatlik bilanço açıklandı.
İNGİLTERE'DE 5 BİN 534 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 534 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 253 bin 820'ye ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 121 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 125 bin 464 oldu.
1.5 MİLYON KİŞİYE AŞININ İKİNCİ DOZU UYGULANDI
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, toplamda 23.6 milyon kişinin koronavirüse karşı aşılandığı, 1.5 milyon kişinin ise aşının ikinci dozunu aldığı belirtildi. Hükümet, 15 Nisan'a kadar aşı önceliği olan 9 grupta yer alan yaklaşık 32 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor.
İngiltere'de Nisan ayında 50'li yaş grubunun aşılanması planlanırken, Temmuz ayından itibaren sırasıyla 40'lı 30'lu ve 20'li yaşlarındaki yetişkinlerin aşılanacağı kaydedildi.
İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin 62 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 201 bin 838'e ulaştı.
İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 372 bin 944 koronavirüs testi yapıldığı ve 26 bin 62 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 201 bin 838'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 317 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 101 bin 881'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 14 bin 970 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hastası sayısının 520 bin 61 olduğunu açıkladı. Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısı ise 68 artarak 2 bin 982 oldu.