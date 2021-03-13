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Times Meydanı'nda "Gülen'i durdurun" ilanı

'deki ünlü Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı 'in karanlık yüzünü Amerikan vatandaşlarına gösteren bir ilan yayımlandı

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 02:53 Son Güncelleme: 14.3.2021 03:43 ABONE OL
New York Times Meydanı'nda Gülen'i durdurun ilanı

ABD'nin New York şehrindeki ünlü Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayımlandı.

Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Pennsylvania'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Yerel saat ile 17.30-18.00 (TSİ 01.30-02.00) arası yayınlanan ilan ile FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi.



TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYA YÖNELİK REKLAM TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından mart ayı başında Times Meydanı'na yakın 42. sokak ile 8. Cadde köşesindeki dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk Amerikan toplumunun şiddetli tepkisine neden olmuştu.

Türk toplumu üyeleri, söz konusu ilanı yayımlayan Outfront Media reklam şirketini telefon ve e-posta ile arayarak protestolarını ifade etmesi üzerine reklam kaldırılmıştı.



FETÖ TEHDİDİ ANLATAN DİJİTAL EKRANLI KAMYONET DOLAŞTIRILDI

Daha sonra 6 Mart'ta, Times Meydanı, Penn Tren istasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi New York'un işlek alanlarında FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.

Kentte 3 gün boyunca dolaşan kamyonetteki dijital ekranda, "Radikal, Yahudi düşmanı aşırılıkçı elebaşı Gülen Pennsylvania'da yaşıyor. Gülen'i durdurun." ifadesinin yer aldığı görülmüştü.

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New York Times Meydanı'nda "Gülen'i durdurun" ilanı
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