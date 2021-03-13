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: 'da askeri kargo uçağı düştü!

haberine göre; 'da An-26 tipi uçak iniş sırasında düştü. İlk bilgilere göre Milli Güvenlik Komitesi Sınır Teşkilatı'nın uçağı Almatı Havaalanı yakınlarında düştü. Uçağın Nur-Sultan-Almatı güzergahında uçtuğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 13.3.2021 15:58 Son Güncelleme: 13.3.2021 16:26 ABONE OL
SON DAKİKA: Kazakistan'da askeri kargo uçağı düştü!

Kazakistan'ın Almatı bölgesinde Milli İstihbarat Komitesine ait askeri uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Almatı Havalimanından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 17.20 civarında Nur-Sultan-Almatı seferini yapan An-26 tipi askeri uçak radardan kayboldu. Kazakistan Milli İstihbarat Komitesi Sınır Hizmetine ait uçağın acil iniş sırasında düştüğü belirlendi.

Kazada uçakta bulunan 6 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Almatı Acil Durumlar Departmanı, kazanın nedenini araştırmak için bölgeye ekiplerin gönderildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Kazakistan'da askeri kargo uçağı düştü!
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