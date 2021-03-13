Son dakika: Yeni mutasyon paniği! İngiltere, Brezilya, Güney Afrika virüslerinden başka özellikler taşıyor

'YENİ MUTASYON TÜRÜ'

NIID'den yapılan açıklamada, Filipinler'den gelen yolcuda tespit edilen mutasyonun, Filipinler'deki son COVID-19 dalgasının nedeni olup olmadığının bilinmediği vurgulanırken, buna rağmen virüsün fark edilmeden yayılıyor olabileceği uyarısı yapıldı.

Genetik farklılıklar barındıran söz konusu mutasyonun, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında bulunan türdeki mutasyonları içerdiği için endişe verici COVID-19 mutasyonları ile benzer kabul edilebileceği konusuna vurgu yapıldı.

NIID, hakkında yeterli veri olmaması nedeniyle söz konusu mutasyonun "yeni mutasyon türü" olma kriterlerini karşılamadığını hatırlattı.