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’da gökyüzü kızıla döndü! Kum fırtınası bu hale getirdi

, şiddetli kum fırtınasının etkisi altına girdi. Özellikle başkent ile ve ’yi vuran kum fırtınası nedeniyle gökyüzü kızıla boyandı. Ülke genelinde birçok noktada fırtına nedeniyle göz gözü görmezken, sürücüler oldukça zor anlar yaşadı.

İHA
Giriş Tarihi: 13.3.2021 16:19 Son Güncelleme: 13.3.2021 16:54 ABONE OL
Suudi Arabistan’da gökyüzü kızıla döndü! Kum fırtınası bu hale getirdi

Suudi Arabistan'da etkili olan şiddetli kum fırtınası gökyüzünün rengini turuncu çevirdi. Bazı bölgelerde sokak lambaları devrilirken, elektrik kesintileri yaşandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı, Mekke'yi, Medine'nin çevresindeki ilçeleri, Al-Kassim ve Cevf bölgesini kum fırtınası vurdu.

Güçlü hava dalgasının çöl kumlarını mahallelere ve yollar taşıdığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya büründü | Video

Kum fırtınasının vurduğu bölgelerde gökyüzünün rengi turuncuya bürünürken, görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Şiddetli fırtına nedeniyle sokak lambaları da devrildi. Birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Yetkililer, kum fırtınalarına karşı halkı dikkatli olmasını istedi.

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Suudi Arabistan’da gökyüzü kızıla döndü! Kum fırtınası bu hale getirdi
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