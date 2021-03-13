Yunanistan, FETÖ için güvenli liman

Türkiye, Yunanistan'daki çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda aleni FETÖ propagandası yapılmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir" açıklamasını yaptı. Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti: "FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanı sıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistan'ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz."