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paniği başladı

Avrupa Birliği üyesi 10 ülke, kan pıhtılaşmasına ve sonrasında ölüme neden olduğu gerekçesi ile aşısı kullanımını durdurdu

Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
AstraZeneca paniği başladı
İngiltere'nin Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi tarafından geliştirilen korona aşısının, Avusturya'daki bir hemşireye uygulandıktan kısa bir süre sonra kan pıhtılaşmasından ölümüne neden olduğu açıklandı. İtalya'da da bir asker ile polisin bu aşının uygulanmasından sonra ölmesi aşının durdurulma gerekçesi oldu. Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay alan AstraZeneca aşısı, daha önce güven sıralamasında en gerideydi. Ölüm haberlerinden sonra bu aşıyı olmak isteyenlerin sayısı daha da azaldı. AstraZeneca'nın uygulanmasını durduran ülkeler şöyle sıralandı: İtalya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda ve Bulgaristan.
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AstraZeneca paniği başladı
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