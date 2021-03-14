Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Astronotlar görüntüledi! İşte NASA'nın favorisi: Van Gölü...

Astronotlar görüntüledi! İşte NASA'nın favorisi: Gölü...

Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotlar çekti. "Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi yarışmada yer alan 20 dünya fotoğrafı arasından NASA'nın favorisi ' Gölü' oldu.

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 12:18 Son Güncelleme: 14.3.2021 12:47 ABONE OL
Astronotlar görüntüledi! İşte NASA'nın favorisi: Van Gölü...

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görselinin de yer alması Van ve Bitlis'te sevinç yarattı.

"DÜNYA TURNUVASI"

"Dünya Turnuvası" adlı çevrimiçi yarışmada, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafı favoriler arasında yer aldı. Van Gölü'nün, dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisinin de verildiği kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Van ve Bitlis'te yaşayanlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini dile getirip, fotoğrafın birinci seçilmesi için destek çağrısında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van Gölü görselinin NASA'nın favorileri arasında yer almasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

"TARİHTEN BİZE MİRAS KALMIŞ"

Yarışmanın yarın sona ereceğini belirten Bilmez, "Van Gölü'nün, dünyada bilinirliğinin artması için bu yarışma bir fırsat olmuştur. Van Gölü, yeryüzünün en güzel mekanlarından biridir. Tarihten bize miras kalmış. Bu değeri koruyarak yeni nesillere aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yarışma sayesinde inşallah Van Gölü konusundaki farkındalık da artmış olur. Hemşerilerimizden de bu yarışmaya ilgi duymalarını bekliyorum." diye konuştu.

NASA'NIN YARIŞMASINDAKİ FOTOĞRAFLAR;

kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar,

Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyonu, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar,

2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü,

Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer alıyor.

NASA tarih vererek duyurdu! Dev asteroid Dünya'ya yaklaşıyor

NASA'dan yeni 'Mars' paylaşımı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Astronotlar görüntüledi! İşte NASA'nın favorisi: Van Gölü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA