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Darbeciler yine kan döktü: 11 ölü

Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
MYANMAR ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan protestolar dün de şiddetlenerek devam etti. Güvenlik güçlerinin, seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösteren protestoculara müdahalesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Çıkan olaylar sonucu Mandalay'daki protestolarda 2'si kadın 5 kişi yaşamını yitirirken 10'dan fazla kişi yaralandı. Yangon'da 4 kişi yaşamını yitirirken Pyay şehrindeki gösterilerde, 19 yaşında bir öğrencinin hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 2'ye çıktı.
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Darbeciler yine kan döktü: 11 ölü
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