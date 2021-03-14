Dışişleri’nden AP’ye tarihi ders

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10'uncu yıl dönümünde kabul edilen kararda ifade edilen Türkiye'ye yönelik söylemlerle ilgili açıklama yaptı. "AP'yi gerçeklerden kopuk ve ilgisiz açıklamalar yapmak yerine, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını da koruyan Türkiye'nin Suriye'de yaptığı katkıların Avrupa için önemini idrak etmeye ve Suriye'deki gelişmeler bağlamında ihtilafın siyasi çözümüne yapıcı katkı sunmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada, "Kararda yer verilen, milyonlarca Suriyeliye kucak açan ve ihtilaf nedeniyle tek başına ağır sorumluluklar üstlenen ülkemize ilişkin asılsız iddiaları reddediyoruz. Bu karar AP'nin Türkiye'ye karşı önyargılı ve dürüstlükten uzak yaklaşımını gözler önüne sermektedir" denildi.







'MEŞRU MÜDAFAA'

Açıklamada, yapılan harekatlarda bölgedeki sivil halkın zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilerek, "Türkiye Suriye'nin kuzeyinde, sınır hattı boyunca Türk ve Suriye halkını tehdit eden terör örgütlerine karşı BM Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde harekatlar düzenlemiştir. Harekatlar sırasında ve sonrasında halka zarar gelmemesi için tüm tedbirler azami ölçüde uygulanmıştır. Bölge halkı DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kurtarılmıştır. Suriye Geçici Hükümeti'nin önderliğindeki yerel unsurların istikrarlaştırma çalışmaları sayesinde huzur ve istikrar tesis edilmiş, 420 binden fazla sığınmacının bu bölgelere gönüllü ve güvenli geri dönüşü sağlanmıştır" ifadeleri kaydedildi. AP'nin kararında YPG'nin oluşturduğu SDG korunurken, Türkiye'nin bölgede terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonları için ise "uluslararası hukuka aykırı" karalaması yapıldı.







TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'YE 'KORUMA KALKANI'

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Avrupa Parlamentosu'nun asıl eleştirmesi gereken, PKK/YPG'nin son dönemde bölgede barış ve istikrarı bozmaya yönelik artan terör saldırılarıdır. Kararda PKK/ YPG'nin bölgenin demografisini değiştirme çabaları ve DEAŞ'lıları serbest bıraktığı hususlarına değinilmemesi de dikkate değerdir" denildi.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AP'YE TEPKİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AP'nin Suriye ihtilafına ilişkin karara tepki göstererek, "Bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var. Onların, Türkiye'nin bu süre içerisinde yaptıklarını anlatmamıza rağmen anlamakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Böyle bir karar konusunda, belki içlerinde samimi olarak böyle düşünenler olsa bile haklı bulmuyorum. Ama Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların" dedi.

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