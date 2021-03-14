Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransız Belediye Başkanından 'Sputnik V' çağrısı!

Fransız Belediye Başkanından '' çağrısı!

’nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafından geliştirilen aşısını temin etmek için yetkililerden izin istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 16:59 Son Güncelleme: 14.3.2021 17:16 ABONE OL
Fransız Belediye Başkanından 'Sputnik V' çağrısı!

Fransa'nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını temin etmek için yetkililerden izin istedi.

İZİN VERİN ALAYIM

Fransa'nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sputnik V aşısını temin etmek için kendisine izin verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Estrosi, "Nice'e dünya çapında 48'den fazla ülkede kullanılan Rus aşısı olan on binlerce doz Sputnik V'yi hızlı bir şekilde temin edebilirim. Sağlık yetkililerinden bana izin vermelerini istiyorum" dedi.

Slovakya Başbakanı Matoviç'in aşı şakası diplomatik krize neden oldu: Özür diledi

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransız Belediye Başkanından 'Sputnik V' çağrısı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA