El Bab'da akaryakıt pazarına balistik füze saldırı

Yerel Kaynaklar, saldırılarda akaryakıt depolarının ve mazot tankerlerinin hedef alındığını söyledi. Bölgede savaş uçaklarının sesi duyuluyor. Gaziantep'ten çok sayıda ambulans da Karkamış ve Çobanbey sınır kapısından Suriye'ye girdi. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Itfaiye ekipleri bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin ardından TSK destekli Milli Ordu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında, Menbiç kuzeyindeki Ayn Dadat ve Arab Hasan köylerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Türk topçu birlikleri Suriye Fırat Kalkanı bölgesindeki rejim hedeflerine topçu atışı gerçekleştiriyor.