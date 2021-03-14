Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İrlanda'dan Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı için yeni karar: Kullanımı geçici olarak durduruldu!

'dan Oxford- Kovid-19 aşısı için yeni karar: Kullanımı geçici olarak durduruldu!

hükümeti, Oxford- Kovid-19 aşısı ile ilgili yeni bir karara vardı. Aşının 'te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açması nedeniyle aşının kullanımının geçici olarak durdurulması istendi.

AA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 19:05 Son Güncelleme: 14.3.2021 19:09 ABONE OL
İrlanda'dan Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı için yeni karar: Kullanımı geçici olarak durduruldu!

Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının Norveç'te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporlar ışığında kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

TEDBİR AMAÇLI ALINAN BİR KARAR

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç'ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC'ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

AŞININ KANDA PIHTILAŞMAYA NEDEN OLDUĞU ANCAK KANITA ULAŞAMADIKLARINI BELİRTTİLER

AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon Kovid-19 aşısıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına ilişkin bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

İrlanda'da yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısının uygulandığı bildirilmişti. Daha önce, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan bu aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü ifade etmişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris de "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İrlanda'dan Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşısı için yeni karar: Kullanımı geçici olarak durduruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA