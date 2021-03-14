İtalya’da yeni dalga alarmı

Dünya geneli: Vakalar 119 milyon 669 bini, ölümler 2 milyon 652 bini aştı.DSÖ: 335 milyondan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı ve aşıdan dolayı hiç kimse ölmedi. AstraZeneca'nın kullanımı askıya alınmamalı.ABD: Aşılamada 101 milyona ulaşıldı. Can kaybı 530 bin 833.Avrupa Birliği: Planladığı "aşı kimliği"ni sadece Avrupa'da izni verilen aşıları kullananlara verileceğini açıkladı. Ancak Avrupa içi seyahatlerde durum belirsiz.İtalya: Yeni dalga alarmı, ülkenin büyük kısmında kapama tedbirleri geliyor.Ürdün: Sağlık Bakanı Ubeydat, bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın hayatını kaybetmesinin ardından istifa etti.