Kahire’den Ankara açıklaması saygı duyulmalı

Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" açıklamalarına Mısır'dan yanıt geldi. MENA'nın, bir resmi kaynağa dayandırdığı haberde, Mısır'ın, kendisiyle normal ilişkiler kurmak isteyen herhangi bir ülkeden, uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uymasını ve bölgedeki Arap ülkelerinin içişlerine müdahale girişimlerini durdurmasını beklediği vurgulandı.