Lübnanlı alim Tufeyli’den Türkiye’ye teşekkür

Lübnanlı Şii din alimi ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Libya'da üstlendiği olumlu rolden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Youtube'dan "Kur'an-ı Kerim'de fitneleri bitirme, Erdoğan güzel bir örnek" başlıklı Cuma hutbesi paylaşan Şeyh Tufeyli, Libya'daki siyasi mutabakata ve Türkiye'nin üstlendiği olumlu role ilişkin görüşlerini dile getirdi. Şeyh Tufeyli, "Benim görüşüme göre, her ne kadar en doğal hakları olan kendi çıkarları doğrultusunda bu adımları atmış olsalar da Türkler, Müslümanların değerleri çerçevesinde kaldılar. Bizler de onlara teşekkür ediyoruz, gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu mükemmel bir örnektir ve tüm Müslüman ülkelerin bunu benimsemelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya ve Azerbaycan'da çok güzel şeyler yaptığını belirten din alimi, "İran da Müslüman olduğunu iddia ediyor, buyurun sizler de iyilik yapın. Sizler Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan'da fitnenin ortağısınız" dedi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgenin hiçbir yerinde barışın olmasına tahammül edemediğini savunan Tufeyli, mutabakattan memnuniyet duyduklarını açıklamalarına rağmen öfkelerini gizleyemediklerine vurguladı. Şeyh Tufeyli, "Türkiye'yi teşvik etmemizin yanı sıra örnek alınacak model ülke olarak görme ve barışçıl rolüne ortak olacak ülkeleri de desteklememiz gerekir" diye konuştu.BAŞKANLIK Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki yeni hükümetin güvenoyu almasıyla izleyecekleri yolu açıkladı. Menfi, geçmişe sünger çekip demokratik Libya devletini inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi,LİBYAordusu, yeni kurulan Abdulhamid Dibeybe hükümetine güvenoyu oturumu için Sirte kentinin dışına çekilen yabancı paralı askerlerin geri döndüğünü duyurdu. Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, güvenoyu oturumu öncesinde 4 mil kadar şehrin dışına çekilen Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudanlı Cancavid milisleriyle ilgili bilgi verdi. Dırah, milisleri taşıyan 12 otobüsün El-Kardabiye Üssü'ne döndüğünü ve El-Calid Karargahı'nda da yeniden konuşlandıklarını kaydetti. Dırah, milislerin dönmesinin 5+5 Ortak Askeri Komitesi'nin anlaşmasını ihlal anlamına geldiğini dile getirdi.