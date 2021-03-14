SON DAKİKA! Avrupa'da 3. dalga alarmı!

İTALYA'DAN DA BENZER AÇIKLAMA

İtalya'dan da benzer açıklamalar gelirken, İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Ne yazık ki yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Ülkede vaka sayılarının hızla yükselmesi üzerine Pazartesi itibariyle okullar ve dükkanlar yeniden kapatıldı. Kırmızı bölgeler arasında, başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio ve finans merkezi Milano kentinin de dahil olduğu Lombardiya bölgeleri de bulunuyor.