Son dakika: İran'da şiddetli deprem!

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN YA DA MAL KAYBI OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN HENÜZ AÇIKLAMA YAPILMADI

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan deprem yerel saatle 16.24'te kaydedildi.

Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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