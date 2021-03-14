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Terör örgütü PKK, açlığa mahkum etti! 'de ekmek krizi...

Terör örgütünün ’deki fırınlara el koymasının ardından ekmek krizinin arttığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, zengin tarım arazileri PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarfından işgal edildi. Ülkede yaşanan un krizi nedeniyle halk, ekmek için saatlerce kuyrukta bekliyor, temel ihtiyaç maddelerini karşılamakta da zorluk çekiyor.

İHA
Giriş Tarihi: 14.3.2021 11:24 Son Güncelleme: 14.3.2021 11:33 ABONE OL
Terör örgütü PKK, açlığa mahkum etti! Suriye'de ekmek krizi...

Terör örgütünün Haseke'deki fırınlara el koymasının ardından ekmek krizinin arttığı öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, zengin tarım arazilerinin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün işgalinde olması ve yaşanan un krizi nedeniyle halk, ekmek için saatlerce kuyrukta bekliyor, temel ihtiyaç maddelerini karşılamakta da zorluk çekiyor.

ESED REJİMİNİN MİLİS GÜCÜ ŞEBBİHALAR EKMEĞE EL KOYDU

Ülkenin tüm birikimini silah ve mühimmata harcayan rejimin, akaryakıt ve buğday tedarikinde kriz yaşadığı, bu nedenle Şam, Halep, Humus ve Hama'da bazı fırınların kapandığı, terör örgütü kontrolünde olan başta Haseke olmak üzere diğer yerleşim yerlerindeki halkın rejim bölgesinden de artık ekmek temin edemediği, rejimin milis gücü olan Şebbihaların sınırlı kapasitede üretim yapan fırınlardaki ekmeğe el koyarak karaborsadan satması nedeniyle maddi imkansızlıklar içindeki halkın ekmek alamadığı ifade edildi.

Barış Pınarı bölgesinde yaşayan halk ise, un ve ekmek temininde Türkiye sayesinde sorun yaşamıyor.

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Terör örgütü PKK, açlığa mahkum etti! Suriye'de ekmek krizi...
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