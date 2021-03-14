Terör örgütü PKK, açlığa mahkum etti! Suriye'de ekmek krizi...

ESED REJİMİNİN MİLİS GÜCÜ ŞEBBİHALAR EKMEĞE EL KOYDU

Ülkenin tüm birikimini silah ve mühimmata harcayan rejimin, akaryakıt ve buğday tedarikinde kriz yaşadığı, bu nedenle Şam, Halep, Humus ve Hama'da bazı fırınların kapandığı, terör örgütü kontrolünde olan başta Haseke olmak üzere diğer yerleşim yerlerindeki halkın rejim bölgesinden de artık ekmek temin edemediği, rejimin milis gücü olan Şebbihaların sınırlı kapasitede üretim yapan fırınlardaki ekmeğe el koyarak karaborsadan satması nedeniyle maddi imkansızlıklar içindeki halkın ekmek alamadığı ifade edildi.