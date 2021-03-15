ABD’de “Gülen’i durdurun” ilanı

ABD'nın New York kentinin en ünlü bölgelerinden Times Meydanı'nda, terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in karanlık yüzü hakkında ilan yayınlandı. Şehrin en kalabalık mekanı Times Meydanı'nda bulunan dijital dev ekranda, "Pensilvanya'da yaşıyor. 251 masum insanı katletti. Gülen'i durdurun" şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü. Yerel saatle 17.30-18.00 saatlerinde yayınlanan ilanla FETÖ'nün karanlık yüzü Amerikalılara gösterildi. FETÖ mensuplarına ait bir grup tarafından mart başında Times Meydanı yakınındaki bir dijital ekrana Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklam, Türk-Amerikan toplumunun tepkisine neden olmuştu.Türk toplumu üyelerinin, ilanı yayınlayan Outfront Media reklam şirketini arayarak tepki göstermesi üzerine reklam kaldırılmıştı. Times Meydanı, Penn Tren İstasyonu ve Port Authority otobüs terminali gibi işlek alanlarda FETÖ'nün karanlık yüzünü ve dünya için oluşturduğu tehdidi anlatan dijital ekranlı kamyonet dolaştırılmıştı.