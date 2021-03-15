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’den Türk SİHA’larına yeni övgü: Her şeyi yenen sihirli mermi gibiler

Özellikle ’ın işgalci kuvvetlerine karşı kazandığı zaferindeki rolüyle dikkat çeken Türk İHA/SİHA teknolojisi, küresel çapta konuşulmaya devam ediyor. Yabancı analizlerde sık sık yer verilen Türk SİHA teknolojisine yönelik yeni bir övgü ise ’li politik analiz sitesinden geldi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 15.3.2021 12:49 Son Güncelleme: 15.3.2021 13:14 ABONE OL
ABD’den Türk SİHA’larına yeni övgü: Her şeyi yenen sihirli mermi gibiler

Türkiye'nin asker alandaki teknolojik mücadelenin seyrini değiştiren ve küresel çapta ses getiren SİHA teknolojisi, dünyanın ilgisini üzerinde tutmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferde vazgeçilmez aktörlerden olan Türk Bayraktar TB2, art arda analizlere konu oluyor.

HER TÜRLÜ ASKERİ EKİPMANA KARŞI BAŞARI SAĞLIYOR

ABD'li dış politika analiz sitesi Foreign Policy in Focus (FPIF), Conn Hallinan imzasıyla yayınladığı bir makalede Türk SİHA'larına yönelik övgü içeren ifadeler kullandı. Hallinan, kaleme aldığı analizde, Azerbaycan'ın Ermenistan zaferinin ardından yeni SİHA teknolojisinin küresel bir dönüm noktası olduğu vurgusunu yaptı.

Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2'ler sayesinde savaş alanında Ermenistan'a karşı büyük avantaj sağladığını söyleyen Hallinan, bu teknolojinin savaşların seyrini değiştireceği ifadelerine de yer verdi.

Makalede, "Azerbaycan-Ermenistan savaşında gördüğümüz SİHA teknolojisi, zırhlı araçları demode hale getiren ve en karmaşık uçaksavar sistemlerini bozan bir sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor." sözlerini kullanan Hallinan, SİHA teknolojisinin kesin sonuç veren ve kolay entegre edilebilen ekonomik sistemler olmasıyla da öne çıktığına dikkat çekti.

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ABD’den Türk SİHA’larına yeni övgü: Her şeyi yenen sihirli mermi gibiler
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