ABD’den Türk SİHA’larına yeni övgü: Her şeyi yenen sihirli mermi gibiler

Makalede, "Azerbaycan-Ermenistan savaşında gördüğümüz SİHA teknolojisi, zırhlı araçları demode hale getiren ve en karmaşık uçaksavar sistemlerini bozan bir sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor." sözlerini kullanan Hallinan, SİHA teknolojisinin kesin sonuç veren ve kolay entegre edilebilen ekonomik sistemler olmasıyla da öne çıktığına dikkat çekti.