AB’deki aşı krizi büyüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB'nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu söyledi. Timmermans, aşıların siparişi konusunda hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığını doğruladı. Avusturya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve Letonya liderleri, AB Komisyonu ve AB Konseyi'ne mektup göndererek adil aşı dağıtımı konusunda toplantı istedi.Dünya geneli: Vakalar 120 milyonu, ölümler 2 milyon 659 bini aştı.Avrupa: 3. dalga paniğinin yaşandığı bazı ülkelerde tedbirler sıkılaştırılıyor.İsrail: Futbol maçlarına seyirci alınacak.