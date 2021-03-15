Amerikan Wall Street Journal'dan şok iddia: İsrail,12 İran gemisini vurdu!

Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında yeni bir cephenin açıldığı ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail, 2019 yılından bu yana çoğu Suriye'ye petrol taşıyan en az 12 İran tankerini çeşitli su yollarında hedef aldığı belirtildi. Gazetenin, Amerikalı ve bölgeden kaynaklara dayandırdığı haberinde 2019'un son aylarında başlayan saldırıların hedefi İran deniz araçları ya da İran'a ait kargoları taşıyan gemiler oldu. Kızıl Deniz ve başka bölgelerde gerçekleşen bazı İsrail saldırılarının İran bağlantılı silah nakliyatlarını önlemeyi amaçladığı da belirtildi.

ABD gazetesinden şok iddia "İsrail 12 İran gemisini vurdu' | Video

MAYIN VE DİĞER SİLAHLAR KULLANILDI

İran tankerlerini ve kargolarını hedef alan saldırılarda İsrail'in mayın ya da farklı silah sistemleri kullandığı belirtildi. Saldırılara hedef olan tankerlerden şu ana kadar hiçbirinin batmadığı ama en az iki deniz aracının İran'daki limanlarına dönmek zorunda kaldığı kaydedildi. ABD'li yetkililere göre, deniz saldırılarının bir kısmı İran'ın silah dahil diğer kargoları bölgeden geçirme çabalarını da hedef aldı. İran'ın, ABD yatırım kararlarına karşın Suriye'ye petrol ihracını devam ettirdiği biliniyor.